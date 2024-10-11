Родительские чаты в этих сервисах продолжат работать.

Мэрия Владимира запретила использование иностранный мессенджеров в школах и детских садах. 4 октября начальник управления образования Роман Чуркин подписал соответствующий приказ, предписывающий общение только через платформу «Сферум», разработанную на базе ВК.В списке запрещенных мессенджеров оказались популярные приложения, такие как Телеграм, Viber и Skype. Чуркин отметил, что родительские чаты в этих сервисах продолжат функционировать, однако для образовательных учреждений важно использовать только надежные и государственные платформы для работы с персональными данными.Напомним, ранее мы писали, что