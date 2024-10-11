Власти Владимира запретили педагогам общаться с родителями учеников в иностранных мессенджерах. Речь о Viber, Telegram и ряде других, в том числе WhatsApp*, который принадлежит платформе Meta, чья

Власти Владимира запретили педагогам общаться с родителями учеников в иностранных мессенджерах. Речь о Viber, Telegram и ряде других, в том числе WhatsApp*, который принадлежит платформе Meta, чья деятельность судом была признана экстремисткой и запрещенной на территории России. Приказ об запрете использования этих и остальных систем в учебно-воспитательном процессе был подписан начальником управления образования Романом Чуркиным