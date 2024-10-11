Квартира в доме №46а на проспекте Строителей во Владимире загорелась рано утром. Спасателям о пожаре сообщили в 6 утра, рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь распространился на 4 квадрата.

Квартира в доме №46а на проспекте Строителей во Владимире загорелась рано утром. Спасателям о пожаре сообщили в 6 утра, рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь распространился на 4 квадрата. Спасатели эвакуировали 12 человек и потушили пожар.Пострадавших нет. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: МЧС области