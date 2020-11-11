В этом году в программе 5 концертов, первый из которых открыл большой симфонический оркестр имени Чайковского.

"Ложная скромность - лучшее украшение артиста", - писал Сергей Танеев, русский композитор, пианист, педагог и теоретик музыки. Без скромности можно сказать, что во Владимире стартовал один из важнейших музыкальных фестивалей, посвященных этому деятелю, - "Танеевские музыкальные собрания".Анатолий Антонов, художественный руководитель:- Танеев - он не сколько композитор, хороший, гениальный композитор, сколько общественный музыкальный деятель. Вот эта его сторона она очень нераскрыта. Мы хотим, чтобы были какие-то научные конференции, какие-то обсуждения. Вот может быть закончится эта эпопея со всеми вирусами. Мне кажется, время ещё не пришло Танеева. Он такой русский Бах по-настоящему.Проект стал традиционным. С 2013 года его проводят ежегодно. В этом году в программе 5 концертов, первый из которых открыл большой симфонический оркестр имени Чайковского. Следующий концерт - в субботу. На сцене выступит один из самых известных гобоистов Алексей Балашов. А 21 числа в поддержку Армении прозвучит армянский дудук. Несмотря на пандемию приглашаются все. Главное - не забыть маску. С полной концертной программой музыкальных "собраний" времен Танеева можно ознакомиться на официальном сайте филармонии vladfilarmonia.ru.