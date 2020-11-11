Во Владимирской области за сутки 11 ноября лабораторно подтверждено 120 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за сутки 11 ноября лабораторно подтверждено 120 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.(20 сл. в г. Владимире, 14 сл. в Муромском, 13 сл. в Гусь-Хрустальном, 11 сл. в Ковровском, 9 сл. в Александровском, 8 сл. в Петушинском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Камешковском, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в г. Радужный, 5 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Суздальском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 800 случаев заболевания (1962 сл. в г. Владимире, 1546 сл. в Гусь-Хрустальном, 1237 сл. о. Муром, 877 сл. в Петушинском, 897 сл. в Ковровском, 807 сл. в Александровском, 527 сл. в Вязниковском, 442 сл. в Собинском, 464 сл. в Юрьев-Польском, 362 сл. в Кольчугинском, 271 сл. в Суздальском, 260 сл. в Меленковском, 242 сл. в Селивановском, 240 сл. в Гороховецком, 196 сл. в Судогодском, 185 сл. в Камешковском, 159 сл. в Киржачском, 126 сл. в г. Радужном