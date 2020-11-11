Во Владимирской области за сутки 11 ноября лабораторно подтверждено 120 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области за сутки 11 ноября лабораторно подтверждено 120 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
(20 сл. в г. Владимире, 14 сл. в Муромском, 13 сл. в Гусь-Хрустальном, 11 сл. в Ковровском, 9 сл. в Александровском, 8 сл. в Петушинском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Камешковском, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в г. Радужный, 5 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Суздальском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 800 случаев заболевания (1962 сл. в г. Владимире, 1546 сл. в Гусь-Хрустальном, 1237 сл. о. Муром, 877 сл. в Петушинском, 897 сл. в Ковровском, 807 сл. в Александровском, 527 сл. в Вязниковском, 442 сл. в Собинском, 464 сл. в Юрьев-Польском, 362 сл. в Кольчугинском, 271 сл. в Суздальском, 260 сл. в Меленковском, 242 сл. в Селивановском, 240 сл. в Гороховецком, 196 сл. в Судогодском, 185 сл. в Камешковском, 159 сл. в Киржачском, 126 сл. в г. Радужном