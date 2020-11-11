В лидерах по приросту опять областной центр.

За сутки в регионе диагноз Covid-19 поставили ещё 120 жителям области, сообщает портал стопкоронавирус.рф. Это на шесть случаев больше, чем 10 ноября.По информации Роспотребнадзора, из них - 20 во Владимире, 14 в Муромском, 13 в Гусь-Хрустальном, 11 в Ковровском, 9 в Александровском, 8 в Петушинском, 7 в Юрьев-Польском, 6 в Камешковском, 5 в Кольчугинском, 5 в г. Радужный, 5 в Гороховецком, 5 в Вязниковском, 4 в Меленковском, 3 в Селивановском, 3 в Собинском, 2 в Суздальском районах.За период первой и второй волн в регионе положительный диагноз поставлен 10 800 пациентам.Добавим, что на этой неделе департамент здравоохранения развернул ещё 30 ковид-коек. На этот раз в Петушинской райбольнице.