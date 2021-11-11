Всего за время пандемии во Владимирской области заболели ковидом 600 беременных женщин. Будущие...

Всего за время пандемии во Владимирской области заболели ковидом 600 беременных женщин. Будущие мамы попросту игнорируют вакцинацию. Почему это нельзя делать, расскажет наш корреспондент Вера Куликова.Тридцатитрёхлетняя жительница города Владимира Мария Аксёнова не думала, что рожать сына ей придется в инфекционном отделении.Мария Аксёнова, жительница г. Владимира:- На тридцать седьмой неделе беременности я заболела коронавирусом. Переносила средне, с пневмонией. Родила в инфекционном госпитале.Мария выздоровела. Её выписали домой. Старшая дочка от мамы не отходит. Соскучилась. А вот новорождённый сын Артём до сих пор в больнице. Хотя, по словам мамы, он не инфицирован, мальчик находится под наблюдением врачей.Мария Аксёнова, жительница г. Владимира:- Никому бы не пожелала заболеть. Вакцинироваться не успела на самом деле, потому что все лето жила за городом. А осенью, получается, 20 октября я родила уж тут. Муж у меня вакцинировался, переболел легче меня. Он позднее немножко. Видимо, заразился от меня. Перенес без температуры практически. У меня температура повышалась.По данным областного департамента здравоохранения, в регионе прививку от ковида сделали всего два десятка будущих мам. При этом заболели уже шестьсот беременных. Новый штамм вируса очень агрессивный. По словам врачей, риск перенести коронавирус тяжело у беременных очень высокий.Сергей Телегин, главный врач родильного дома №2 г. Владимира:- Это молниеносное распространение в человеческом организме. На третьи сутки разворачивается клиническая картина с полиорганной недостаточностью у беременных женщин. Причем, сейчас нет этого отсутствия обоняния. Протекает как отит, как ларингит, как орви, но достаточно сильно, серьезно отражается на организме беременной женщины.Главному врачу второго роддома есть с чем сравнивать. Именно на это учреждение пришелся удар первой волны пандемии. Здесь находился инфекционный госпиталь для беременных. В мае этого года Сергей Телегин принимал роды у пациентки с 75-процентным поражением легких - к счастью, женщину и ребенка удалось спасти. Самое страшное, говорит врач, что сейчас заражаются ковидом новорождённые!Сергей Телегин, главный врач родильного дома №2 г. Владимира:- В женском организме развивается общая гипоксия, и у ребенка возникает кислородное голодание. Конечно, ему там очень некомфортно, и потом этот агент опять же проникает также через трансплацентарный барьер с развитием той же самой пневмонии, и дети тоже находятся на искусственной вентиляции легких. Ситуация крайне тяжелая порой бывает.Медики настоятельно призывают будущих и кормящих мам вакцинироваться. На сайте министерства здравоохранения опубликовано новое методическое пособие и инструкция к применению препарата «Гам-Ковид-Вак» для такой категории пациенток.Сергей Телегин, главный врач родильного дома №2 г. Владимира:- Сняли фактически все ограничения для беременных женщин. Беременным надо прививаться в сроки после 22 недели обязательно. Особенно в группах коморбидного состояния. Это ожирение, это гипертоническая болезнь, это сахарный диабет и плюс ко всему сняли ограничения по кормящим матерям.Печальная статистика говорит сама за себя. В нашей области 6 женщин, ожидающих ребенка, скончались от ковида. Ни одна из них не была вакцинирована. Сделав прививку, будущая мама защищает ребенка от коронавируса своими антителами.Вера Куликова, Александр Синягин. «Вести-Владимир»