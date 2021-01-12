В мэрии уверены, что предлагаемые перевозчиками цены необоснованно завышены.

В конце 2020 года редакция «33Live.Ru» , что перевозчики Владимира просят повысить проезд в автобусах до 31 рубля, а в троллейбусе до 27. Во второй рабочий день января в городской мэрии заявили, что считают неуместным рост платы за проезд в общественном транспорте.«Горадминистрация сочла предложения перевозчиков безосновательными и направила в областную соответствующие расчёты», - пояснили в пресс-службе.По расчётам владимирских чиновников, прогнозы предпринимателей о резком падении пассажиропотока из-за пандемии коронавируса оказались далеки от реальности.«Рост себестоимости услуг перевозчиков не критичен. В настоящее время во Владимире нет объективных экономических причин для повышения тарифов в общественном транспорте», - уверены в мэрии.При этом городские власти пообещали - если администрация Владимирской области всё-таки повысит предельную стоимость проезда, мэр Владимира Андрей Шохин примет управленческие решения, которые защитят горожан от неоправданного роста.