Cотрудники мэрии по поручению главы города продолжают проверять сферу обслуживания на соблюдение масочного режима. За новогодние каникулы проверили 103 точки. Нарушения нашли в 32 магазинах,

Cотрудники мэрии по поручению главы города продолжают проверять сферу обслуживания на соблюдение масочного режима. За новогодние каникулы проверили 103 точки. Нарушения нашли в 32 магазинах, трёх предприятиях общественного питания и двух парикмахерских. В основном отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции, несвоевременном заполнялись графики уборки и дезинфекции помещений, журналы измерения температуры сотрудников. Информация о нарушениях доведена