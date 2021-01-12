Который у него пытались конфисковать.

Который у него пытались конфисковать.Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение, что будучи недовольным законными действиями судебных приставов, направленными на арест его имущества – автомобиля, находясь за рулем указанного автомобиля и намереваясь скрыть его от ареста и покинуть место исполнительных действий, совершил наезд на судебного пристава, сообщила пресс-служба городского суда Мурома.Таким образом, применив насилие, опасное для здоровья, после чего неоднократно начинал движение на автомобиле в сторону других двух судебных приставов – исполнителей.