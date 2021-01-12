Мужчина получил 80 тысяч рублей за помощь в получении лицензии.
Владимирское ФСБ выявило противоправную деятельность госинспектора отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Ростехнадзора. По версии силовиков, за 80 тысяч рублей он помог получить компании лицензию на эксплуатацию газораспределительной системы.
Инспектор незаконно подписал акты приёмки. Сотрудники ведомства задержали мужчину ещё в августе 2020 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Дело передано на рассмотрение в Октябрьский районный суд Владимира.