Мужчина получил 80 тысяч рублей за помощь в получении лицензии.

Владимирское ФСБ выявило противоправную деятельность госинспектора отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Ростехнадзора. По версии силовиков, за 80 тысяч рублей он помог получить компании лицензию на эксплуатацию газораспределительной системы.Инспектор незаконно подписал акты приёмки. Сотрудники ведомства задержали мужчину ещё в августе 2020 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».Дело передано на рассмотрение в Октябрьский районный суд Владимира.