С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 898 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 12 365 пациентов. В стационарах лежит 615 человек, из них 260 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 3023 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 68 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 10 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух пациентов с диагнозом COVID-19.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 16 костромичам. Ещё 14 новых случаев заражения диагностировано в Шарьинском районе, по семь пациентов прибавилось в Буе и Антроповском районе, 5 инфицированных выявлено в Вохомском районах. По три заболевших зарегистрировано в Галиче, Костромском и Межевском районах, по два - в Волгореченске и Нерехте. По одному - в Мантурово, Судиславском, Павинском и Красносельском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 898 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 12 365 пациентов. В стационарах лежит 615 человек, из них 260 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 3023 заболевших.