Во Владимире организовали консультации для обманутых дольщиков. В областном Министерстве...

Во Владимире организовали консультации для обманутых дольщиков.В областном Министерстве архитектуры и строительства консультируют участников долевого строительства многоквартирного дома № 2 А по улице Северной во Владимире, сообщила пресс-служба АВО.Напомним, что 30 декабря 2022 года публично-правовая компания «Фонд развития территорий» подала в Арбитражный суд Владимирской области заявление о банкротстве ООО «Капитал-Строй», которое возводит многоквартирный жилой дом № 2 А по улице Северной.По состоянию на 3 квартал 2022 года застройщиком заключено 387 договоров участия в долевом строительстве.Теперь для информирования граждан о принимаемых мерах по защите их прав и законных интересов в Министерстве архитектуры и строительства Владимирской области еженедельно проводятся консультации. В рамках которых осуществляется правовая экспертиза документов, подтверждающих право требования жилого помещения в указанном многоквартирном жилом доме.Приём граждан ведётся по пятницам с 15:00 до 17:00 по предварительной записи по телефону: 8 (4922) 33-50-77.Фото пресс-служба АВО.