Пострадал один из водителей

В Собинском районе произошла авария с пострадавшим. На трассе "Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики” вечером 11 февраля столкнулись автомобиль "Нива” и грузовик. Обе машины улетели в кювет.В ДТП пострадал водитель Нивы. Сотрудники МЧС деблокировали его с помощью спецтехники. В ГИБДД разберутся в произошедшем.