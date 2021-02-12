Время проведения прямой линии с 10:00 до 12:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49241) 2-79-00.

Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 19 февраля 2021 года в Гусь-Хрустальном отделе Управления будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Как получить государственные услуги Росреестра».На вопросы граждан ответит начальник Гусь-Хрустального отдела - Киселева Любовь Яковлевна.Время проведения прямой линии с 10:00 до 12:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49241) 2-79-00.