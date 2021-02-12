Планы по объединению вызвали вопросы у некоторых представителей общественности, которые выразили опасения, что реорганизация снизит уровень качества и доступности медицинской помощи для пациентов посёлка Мезиновский.

Планы по объединению вызвали вопросы у некоторых представителей общественности, которые выразили опасения, что реорганизация снизит уровень качества и доступности медицинской помощи для пациентов посёлка Мезиновский.Директор облздрава Елена Утемова назвала это «дезинформацией общественности».Она утверждает, чтообъединение Гусь-Хрустальной городской больницы и Мезиновской амбулатории повысит доступность медицинской помощи для жителей посёлка.Отмечается, что амбулатория как отдельное юридическое лицо присоединяется к Гусь-Хрустальной горбольнице. При этом место осуществления медицинской деятельности остаётся прежним – это посёлок Мезиновский.«Надо понимать, что норматив на большинство узких специалистов рассчитывается на 10 тысяч населения. Сегодня Мезиновская амбулатория не может себе позволить принять врачей на 0,3 или на 0,25 ставки. Специалисты не согласятся на такие условия работы. Когда население приписывается к большой больнице, её руководитель может направлять узкопрофильных специалистов в различные населённые пункты на территории обслуживания для оказания консультативной помощи. Так в своё время было в Красном Эхо, когда его население тоже было прикреплено к Гусь-Хрустальной городской больнице, и сейчас жители посёлка эту помощь получают. Пациенты посёлка Мезиновский как получали медицинскую помощь в амбулатории, так и будут её там получать, доктора, которые там работали, так и будут там работать», – отметила она.отдельно остановилась на работе службы скорой медицинской помощи в Мезиновском. Эта территория обслуживания передаётся Гусь-Хрустальной станции скорой медпомощи, при этом место осуществления медицинской деятельности сохранится в этом посёлке.