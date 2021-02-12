Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин.

Специалисты Минтранса и Управления дорогой Москва - Нижний Новгород в ближайшее время начнут проектировать дорогу в обход Гороховца. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин. Накануне он и сенатор Ольга Хохлова встретились с первым заместителем министра транспорта Андреем Костюком.Игорь Игошин, депутат Госдумы: «По генеральному плану сейчас дорога пролегает прямо по городу, разрезая город пополам, поделив его на две части и после проектирования, само строительство объезда предварительно начнётся в 23-ем, 24-ом годах. В зависимости от экономии , которая будет достигнута в бюджете. первые сэкономленные деньги будут направлены на это строительство».Также в планах дорожников сооружение двухуровневой развязки на въезде в Вязники, освещение в деревне Новая Быковка Камешковского района и решение проблемы с перекрёстком в деревне Сенинские дворики Ковровского района. Рабочая группа должна найти лучший вариант - либо оставить существующий светофор, либо строить новую развязку.Никита Тарбеев