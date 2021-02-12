По микробиологическим показателям безопасности В 2020 году исследовано 7087 проб пищевых продуктов.

По микробиологическим показателям безопасности В 2020 году исследовано 7087 проб пищевых продуктов.Доля неудовлетворительных проб снизилась и составила 4,4% (в 2019 г. – 5,4%). Наиболее «загрязненными» были мясные продукты (3%), рыбные продукты (4,6%), молочные продукты (5,3%), кулинарные изделия (4,7%). По физико-химическим показателям качества исследовано 1500 проб. Доля проб, не отвечающих заявленным требованиям, составила 4% (в 2019 г. – 4,6%). Наибольшая доля приходится на кулинарные изделия (8,3%), молочную продукцию (6,8%), рыбную продукцию (3,9%).Напомним, что в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области прошло расширенное заседание коллегии, на котором были подведены итоги в 2020 году. По результатам проверок возбуждено 218 дел об административных правонарушениях, по итогам рассмотрения которых вынесено 184 постановления о наложении административных штрафов без конфискации на общую сумму 7 756,3 тыс. рублей и 21 постановление о наложении административного штрафа с конфискацией на общую сумму 510 тыс. рублей.