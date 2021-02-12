Удар - гол! Товарищеский турнир по женскому мини-футболу пройдёт в Суздальском районе через месяц. Принимать турнир будет Владимирская команда "Смена" . Как проходит подготовка?

Удар - гол! Товарищеский турнир по женскому мини-футболу пройдёт в Суздальском районе через месяц. Принимать турнир будет Владимирская команда "Смена" . Как проходит подготовка?Они его ласково зовут "дядя Саша". Хотя команда и молодая, тренер Александр Фомин сразу стал для девочек отцом. Расслабляться не даёт ни на секунду. Может и прикрикнуть, но по-отечески.Александр Фомин, главный тренер ЖФК "Смена":- Я - мужчина, и мне, честно скажу, в диковинку тренировать женский коллектив, есть нюансы.Тренировки на дальность, меткость и скорость. Владимирская женская команда по мини-футболу "Смена" занимается три раза в неделю. На воротах - Анна Тихонова. В футболе 4й год. В свои тринадцать уже играла со взрослыми спортсменами на Чемпионате России. Сильных ударов молодой вратарь давно не боится.- Годы тренировок, мышцы атрофируются, не чувствуешь уже, когда падаешь.Команду собрать было сложно. По словам Александра Фомина, виной тому - стереотипное мышление. Но девчонки тоже хотят играть и уже готовятся к соревнованиям.Владимир Рыкунов, председатель оргкомитета Владимирского турнира по мини-футболу:- Это началось с того, что мы организовывали несколько дворовых турниров. Пришла нам такая идея развивать женский футбол, потому что много девчонок, которые хотят заниматься мини-футболом.Оценить силы и попробовать себя в большой игре. Турнир - бесценный опыт, считают спортсмены. Во Владимирской области по мини-футболу 7 команд для девочек. Встретиться в товарищеском матче решили 7 марта - в преддверии женского дня.- Когда мы едины, мы непобедимы! Всё молодцы, всё, спасибо!Нина Глизница, Александр Голубев, "Вести-Владимир".