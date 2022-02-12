Жильцы дома №25 по улице Алябьева областного центра в своём обращении региональному Народному...

Жильцы дома №25 по улице Алябьева областного центра в своём обращении региональному Народному фронту сообщили, что с начала зимы в их дворе ни разу не производилась уборка снега. Люди вынуждены своими силами расчищать дорогу, однако, это не всегда возможно, поскольку в доме проживают преимущественно пенсионеры. На просьбы помочь в расчистке, управляющая компания ЖРЭП-8 хранит молчание, в то время как уборка соседних дворов производится относительно регулярно.