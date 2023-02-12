Что нужно знать жителям Владимирской области о порядке замены и оплаты индивидуальных приборов...

Что нужно знать жителям Владимирской области о порядке замены и оплаты индивидуальных приборов учета в 2023 году?Замена счетчиков водыСчетчики воды необходимы жильцам для расчета расхода воды. Они помогают собственникам платить только за фактически использованный ресурс, а не по общедомовым нормативам. Как и любой точный прибор, счетчики подлежат своевременному обслуживанию.Замена индивидуального прибора учета воды необходима, если:истек срок эксплуатации;он неисправен.Если счетчик не отображает результаты измерений или имеет механические повреждения, а также если он дает высокую погрешность (больше допустимой), то он считается неисправным. Но можно менять прибор учета по истечении межповерочного интервала. Срок замены сломанного прибора учета составляет 30 дней с момента обнаружения поломки.Если жилец обнаружил поломку (или поверка выявила неисправность) ему нужно как можно скорее известить об этом УК или ресурсоснабжающую организацию. После уведомления поставщик ресурсов или УК выдадут предписание на замену. Если неработающий прибор вовремя не заменить, то придется платить по нормативу. Как правило, оплата при этом возрастает.Как часто необходимо менять счетчики воды? Никаких сроков для замены счетчиков закон не устанавливает.Условиями для замены могут быть:Не прошел поверку;Не соответствует требованиям;Имеет механические повреждения, влияющие на точность показаний;Истек срок эксплуатации.Кто должен менять счетчик?Заменить счетчик воды может УК, ТСЖ или их подрядчики, мастер из аккредитованной компании. Но нет запрета и на самостоятельную замену прибора. Есть важное условие: кто бы ни поменял прибор, поверку все равно должна проводить только компания, аккредитованная в системе государственного стандарта для хранения данных о средствах измерений ФГИС «Аршин».Опломбировку счетчика после замены может производить исполнитель коммунальных услуг (либо управляющая организация, либо ресурсоснабжающая организация). Эта процедура — один из пунктов правильного ввода прибора в эксплуатацию. Она позволяет защитить счетчик от несанкционированного вмешательства в его работу, а значит, позволит и исполнителю КУ, и потребителю в дальнейшем избежать спорных ситуаций при начислении платы за потребленный ресурс. Услуга по опломбировке — бесплатная. Собственник платит только при повторной опломбировке, когда были нарушены пломбы или знаки поверки.Кто платит за замену?В приватизированном жилье замена и поверка счетчиков воды производится за счет собственников. Необходимо будет как купить счетчик, так и оплатить его замену.А в квартирах муниципального и ведомственного фонда установка счетчиков должна оплачиваться за счет бюджетных средств. Но наниматели все равно должны оплатить поверку.Счетчик электроэнергии«За счетчики в многоквартирных домах отвечает поставщик. В квитанции на оплату электричества указано его наименование и реквизиты. Он же обязан обеспечивать надлежащее состояние и безопасность приборов учета энергии», - сообщил Игорь Поздняков, заместитель начальника отдела Защиты прав потребителей Роскачества.Жильцы самостоятельно не имеют права менять электросчетчики. Это связано с повышенной опасностью работы с энергосетямиВ каких случаях нужно менять счетчики электроэнергии?Замена счетчиков производится только в двух случаях:если электроприбор неисправенистек срок межповерочного интервала.Обычно, как только приходит время для замены, ответственная компания сама уведомляет о скорой замене приборов.Кто оплачивает замену?В регионах расходы на установку новых приборов несут сетевые организации и поставщики энергии.Фото pxfuel.com