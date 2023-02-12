С 15 по 20 марта во Владимирской области фестиваль анимационного кино «Суздальфест-2023» В этом...

С 15 по 20 марта во Владимирской области фестиваль анимационного кино «Суздальфест-2023»В этом году открытый российский фестиваль анимационного кино пройдёт уже в 28-й раз. Его площадкой станет Главный туристический комплекс в Суздале.Вопросы организации обсудили Министр культуры региона Ольга Демина, гендиректор фестиваля Александр Герасимов и директор Владимирского Киноцентра Елена Ермакова.Показы и встречи с известными представителями анимационного кино пройдут и в других городах региона. Организаторы обещают обширную внеконкурсную программу из отечественных и зарубежных мультфильмов, ретроспектив, специальных событий. В конкурсную программу войдут авторские фильмы, полнометражные и сериальные проекты и даже реклама.Фото Правительства Владимирской области