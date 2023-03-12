Во Владимирской области в пьяной ссоре мужчина убил свою сожительницу и скрылся 28 - летний...

Во Владимирской области в "пьяной" ссоре мужчина убил свою сожительницу и скрылся28 - летний житель поселка Красная Горбатка Селивановского района убил свою сожительницу. В ходе распития спиртного 50-летняя женщина плохо высказалась о погибшей матери мужчины. В результате чего между ними произошла ссора. Он нанес приятельнице множественные удары руками в область головы, тела и конечностей, а потом срезал с ее головы волосы.После этого мужчина вынес тело избитой сожительницы на улицу и скрылся. На следующий день он был задержан сотрудниками полиции.Вину обвиняемый признал, уточняет СУ СКР по Владимирской области. В отношении него возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото pxfuel.com