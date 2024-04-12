Спортсмены из Юрьев-Польского Павел Дмитриев и Егор Пелевин завоевали золотые медали на этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе.

Спортсмены из Юрьев-Польского Павел Дмитриев и Егор Пелевин завоевали золотые медали на этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Об этом рассказала регионального Минспорта.Состязания проходили в Липецкой области. Наши ребята отличились в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения лежа.«Поздравляем спортсменов и их тренера Александра Новикова с заслуженными наградами, желаем дальнейших успехов», - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта Владимирской области.