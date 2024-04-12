Во Владимире биолог Руслан Жуков обнаружил редкую бабочку Пяденицу Искал медь, а нашел золото....

Во Владимире биолог Руслан Жуков обнаружил редкую бабочку ПяденицуИскал медь, а нашел золото. Неожиданное открытие сделал владимирский биолог Руслан Жуков в парке Дружба. Он прогуливался в поисках кладок непарного шелкопряда. А обнаружил ранневесеннюю бабочку Пяденицу. Это большая редкость для наших лесов.Она действительно отдаленно напоминает особь непарного шелкопряда. У нее такой же покровительственный темный окрас - типичный для ночных бабочек. И мощная пушистая грудь - которая служит хорошей теплоизоляцией. Так она нагоняет тело, чтобы быть способной к полету.Пяденица живет меньше недели. И ей Руслан Жуков планирует пополнить свою энтомологическую коллекцию.