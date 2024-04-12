Жители Петушков поделились фотографиями красно-розово-оранжевых ручьев, текущих по лесу у улицы Клязьминской. Рядом находится несколько заводов. Фото опубликовали в сообществе «NEW

Жители Петушков поделились фотографиями красно-розово-оранжевых ручьев, текущих по лесу у улицы Клязьминской. Рядом находится несколько заводов. Фото опубликовали в сообществе «NEW ПОДСЛУШАНО [В] ПЕТУШКАХ». На снимки обратили внимание в прокуратуре. Организована проверка, в ходе которой установят источник загрязнения, а в случае выявления нарушений виновных привлекут к ответственности. Также проверку проведет и Следком. Из пресс-релиза Следственного