Сегодня в регионе с официальным визитом уполномоченный по правам человека в Российской Федерации...

Сегодня в регионе с официальным визитом уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Его подробности у Дмитрия Горкина.- Добрый день! И папа повеселел, и вы уже стали такие большие и активные.Повторная встреча спустя месяц. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проверяет, как изменилась жизнь в пункте временного размещения и всего ли хватает сегодня?- Скажите, пожалуйста, как вы здесь устроились?- Всё хорошо, обосновались уже, привыкаем потихонечку.- Хватает здесь еды, детской еды?- Да, детское питание есть, всё есть.- Папе медикаменты есть?- Да.Вместе с главой региона Александром Авдеевым омбудсмен посетила несколько семей, прибывших из Донбасса и Мариуполя. В гостинице на улице Добросельской сегодня проживают около трёхсот человек, среди них много детей, как грудничков, так и школьного возраста. И им уделяется особое внимание: делегация привезла велосипеды, наборы первоклассников, сладкие подарки.- Крути дальше сам... Отлично, молодец!Но первостепенная задача - решить проблемы старшего поколения. Что-то за минувший месяц удалось сделать...- Как наши айтишники?- Уже на работе.- Да вы что?- Да, вторая неделя.А какие-то вопросы возникли недавно: люди просят помощи в получении гражданства, строительстве жилья, трудоустройстве, получении льгот и переводе пенсий из украинских банков и иных накоплений.Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации:- Изменилось настроение - оно стало более позитивным, люди отошли от ужасов переезда из Мариуполя, бомбёжек, тех кошмаров, которые пережили дети. К сожалению, были вопросы и неисполнения до конца обязательств, в частности, по единовременному пособию. К сожалению, не все люди их получили. Мы будем их решать, почему так долго осуществляется оформление.В то же время Татьяна Москалькова отметила положительный опыт 33 региона в оплате госпошлин субъектом федерации при получении переселенцами документов. Его она предложила растиражировать на федеральном уровне. А все новые вопросы и предложения омбудсвумен пообещала взять на личный контроль.Дмитрий Горкин, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”