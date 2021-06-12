Во Владимирской области началась кампания по противоклещевой обработке зон отдыха. Парки и скверы региона опрыскивают акарицидными препаратами.В Муроме специалисты обработали три ..

Во Владимирской области началась кампания по противоклещевой обработке зон отдыха. Парки и скверы региона опрыскивают акарицидными препаратами.В Муроме специалисты обработали три городских парка: 50-летия Советской власти, Молодёжный и Гагарина.Спецраствор распылили на траву, кустарники и деревья. Препарат не опасен для людей, но смертелен для членистоногих. Он действует на протяжении 2-4 недель. Поскольку инкубационный период у клещей составляет до двух недель, воздействовать раствор будет в том числе и на взрослых особей.Противоклещевая обработка общественных пространств проходит во всем регионе. Достаточно проводить ее один раз за сезон.