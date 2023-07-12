Во Владимирской области успешно идет заготовка кормов. Лето в регионе по температуре больше похоже...

Во Владимирской области успешно идет заготовка кормов.Лето в регионе по температуре больше похоже на осень, но это благоприятные погодные условия для полноценной заготовки кормовой базы.Как сообщает Министерство сельского хозяйства региона, в этом сезоне аграрии уже заготовили по одиннадцать с половиной центнера кормов на одну условную голову скота, это примерно треть от необходимого запаса на зиму. Показатель держится на уровне прошлого года. Собрано восемь тонн сена, сенажа - больше трёхсот тонн, силоса - пятьдесят пять.