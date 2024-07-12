Как приятно получать неожиданные добрые сюрпризы, а от давних друзей тем более…

Как приятно получать неожиданные добрые сюрпризы, а от давних друзей тем более... Многие годы музей-заповедник связывают научные, творческие и просто хорошие доверительные отношения с Ириной Васильевной Поздеевой, известным знатоком древнерусской и средневековой книжности и еще очень многого чего, доктором исторических наук, профессором Московского государственного университета им.Ломоносова. Десятки лет она оказывает неоценимую помощь в изучении наших коллекций, помогая выявлять, понимать и представлять публично ценность слободских раритетов.Рассказывает Марина Константиновна Рыбакова, и.о. директора музея-заповедника «Александровская слобода»: «На днях мне позвонила Ирина Васильевна и поделилась интересной находкой. Дело в том, что ее сын уже очень долгое время, практически постоянно, живет в США. Она решила, что будет уместно рассказать ему об известных людях, встречи с которыми Ирине Васильевне подарила жизнь, и которые дарили ей что-то на память. В числе таких людей была и Надежда Александровна Павлович, писательница-поэтесса и женщина удивительной судьбы... Перебирая архив, Ирина Васильевна увидела небольшой сборник под названием «Думы и воспоминания» с дарственной надписью от автора. Перелистывая страницы книги, она нашла стихотворение, посвященное Александровской слободе, и тут же мне позвонила, за что я безмерно ей благодарна... ».И мы говорим ей тоже спасибо за то, что вернула в далекое уже прошлое, что вызвала волнующие эмоции от истории о любви и строк о Слободе, написанных неординарной женщиной. Ниже мы полностью приведем стихи Н.А.Павлович. Но прежде – несколько слов о ней.Родилась она в 1895 году в Латвии. В 1912 году, окончив Псковскую гимназию, начала публиковать первые стихи в городской газете. Продолжила учебу в Москве на историко-филологическом факультете Высших женских курсов, тогда же произошло ее знакомство с высшим поэтическим бомондом: В. Брюсовым, А. Белым, Вяч. Ивановым, С. Есениным, Б. Пастернаком и другими. Сама Надежды Александровны тоже регулярно появлялись в печати. В 1920 года Павлович приезжает по делам в Петроград, знакомится с здесь с Александром Блоком. Встреча вскоре переросла в доверительные отношения и, как отмечали тогдашние друзья и очевидцы, Надежда Павлович стала последней любовью знаменитого поэта.В 1921 году, после смерти Александра Блока, испытав тяжёлый кризис, она удаляется из общественной и литературной жизни и на долгие годы уходит в Оптину пустынь. Лишь спустя много-много лет удивительная женщина оправилась от потери, посвятив жизнь поэзии и «творению добра» окружающим ее людям.А теперь стихи о Слободе. Надежда Павлович почти 60 лет назад посвятила их человеку, в память о котором с благодарностью и восхищением за содеянное в стольном граде Грозного, музейщики совсем недавно открыли экспозицию «На печатном дворе».ВТОРОПЕЧАТНИК АНДРОНИК НЕВЕЖАТипограф царский в этой слободеЛет восемнадцать жил при ИоаннеСнега... снега... лошадка тянет саниПо глубоко пробитой борозде.Белеет Кремль над белою рекой,Белеет снег... грозит закат червленый:В палатах — пир; в подвалах кровь и стоны,И сердце сжато лютою тоской.Первопечатник убежал в ЛитвуОт клеветы, доносов и поджога,А он остался, не боясь острогаИ отметая глупую молву.Опричнина и царские личины,Без счета казни... Только дайте срок!Там в слободе, в избенке, при лучине,Всю ночь Андроника стучит станок.Ты слышишь время: свиток летописныйДописан и свернется навсегдаНо литеры, что чудный мастер тиснет, -Они бегут, как полая вода.И каждая — как маленькое пламя,Как слабый светоч, но она жива,Она горит над древними снегами,И вот уже слагаются слова.Противостав и казням, и раздорам,Опередив окровавленный век,Идет по тропам и по косогорамСуровый, молчаливый человек.1965.