Как приятно получать неожиданные добрые сюрпризы, а от давних друзей тем более…
Как приятно получать неожиданные добрые сюрпризы, а от давних друзей тем более... Многие годы музей-заповедник связывают научные, творческие и просто хорошие доверительные отношения с Ириной Васильевной Поздеевой, известным знатоком древнерусской и средневековой книжности и еще очень многого чего, доктором исторических наук, профессором Московского государственного университета им.Ломоносова. Десятки лет она оказывает неоценимую помощь в изучении наших коллекций, помогая выявлять, понимать и представлять публично ценность слободских раритетов.
Рассказывает Марина Константиновна Рыбакова, и.о. директора музея-заповедника «Александровская слобода»: «На днях мне позвонила Ирина Васильевна и поделилась интересной находкой. Дело в том, что ее сын уже очень долгое время, практически постоянно, живет в США. Она решила, что будет уместно рассказать ему об известных людях, встречи с которыми Ирине Васильевне подарила жизнь, и которые дарили ей что-то на память. В числе таких людей была и Надежда Александровна Павлович, писательница-поэтесса и женщина удивительной судьбы... Перебирая архив, Ирина Васильевна увидела небольшой сборник под названием «Думы и воспоминания» с дарственной надписью от автора. Перелистывая страницы книги, она нашла стихотворение, посвященное Александровской слободе, и тут же мне позвонила, за что я безмерно ей благодарна... ».
И мы говорим ей тоже спасибо за то, что вернула в далекое уже прошлое, что вызвала волнующие эмоции от истории о любви и строк о Слободе, написанных неординарной женщиной. Ниже мы полностью приведем стихи Н.А.Павлович. Но прежде – несколько слов о ней.
Родилась она в 1895 году в Латвии. В 1912 году, окончив Псковскую гимназию, начала публиковать первые стихи в городской газете. Продолжила учебу в Москве на историко-филологическом факультете Высших женских курсов, тогда же произошло ее знакомство с высшим поэтическим бомондом: В. Брюсовым, А. Белым, Вяч. Ивановым, С. Есениным, Б. Пастернаком и другими. Сама Надежды Александровны тоже регулярно появлялись в печати. В 1920 года Павлович приезжает по делам в Петроград, знакомится с здесь с Александром Блоком. Встреча вскоре переросла в доверительные отношения и, как отмечали тогдашние друзья и очевидцы, Надежда Павлович стала последней любовью знаменитого поэта.
В 1921 году, после смерти Александра Блока, испытав тяжёлый кризис, она удаляется из общественной и литературной жизни и на долгие годы уходит в Оптину пустынь. Лишь спустя много-много лет удивительная женщина оправилась от потери, посвятив жизнь поэзии и «творению добра» окружающим ее людям.
А теперь стихи о Слободе. Надежда Павлович почти 60 лет назад посвятила их человеку, в память о котором с благодарностью и восхищением за содеянное в стольном граде Грозного, музейщики совсем недавно открыли экспозицию «На печатном дворе».
ВТОРОПЕЧАТНИК АНДРОНИК НЕВЕЖА
Типограф царский в этой слободе
Лет восемнадцать жил при Иоанне
Снега... снега... лошадка тянет сани
По глубоко пробитой борозде.
Белеет Кремль над белою рекой,
Белеет снег... грозит закат червленый:
В палатах — пир; в подвалах кровь и стоны,
И сердце сжато лютою тоской.
Первопечатник убежал в Литву
От клеветы, доносов и поджога,
А он остался, не боясь острога
И отметая глупую молву.
Опричнина и царские личины,
Без счета казни... Только дайте срок!
Там в слободе, в избенке, при лучине,
Всю ночь Андроника стучит станок.
Ты слышишь время: свиток летописный
Дописан и свернется навсегда
Но литеры, что чудный мастер тиснет, -
Они бегут, как полая вода.
И каждая — как маленькое пламя,
Как слабый светоч, но она жива,
Она горит над древними снегами,
И вот уже слагаются слова.
Противостав и казням, и раздорам,
Опередив окровавленный век,
Идет по тропам и по косогорам
Суровый, молчаливый человек.
1965.