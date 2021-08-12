Авторы исследования отметили, что в столице быстро развивается транспорт совместного использования.

Москва заняла третью строчку рейтинга городов с лучшей транспортной системой по итогам исследования, проведенного консалтинговой компанией McKinsey.В аналогичном исследовании компании, проведенном в 2018 году, столица заняла лишь шестое место. За три года значительный прогресс в развитии московского транспорта, по мнению экспертов, был достигнут за счет расширения метрополитена, организации Московских центральных диаметров (МЦД) и увеличения выделенных полос для общественного транспорта.В новом рейтинге Москва уступила лишь Сингапуру и Пекину. Всего авторы исследования изучили 25 городов, четыре из которых являются лидерами различных транспортных рейтингов, а 21 соответствует следующим критериям: обладает населением свыше 5 миллионов человек, развитой экономикой и имеет более 150 автомобилей на тысячу жителей.По оценкам главы экспертного центра по городскому транспорту Вадима Покотило и младшего партнера McKinsey Дмитрия Чечулина, для улучшения позиции Москвы в дальнейшем властям необходимо повысить стоимость пользования автомобилем в городе, ограничить скоростной режим, развивать велосипедную инфраструктуру и транспортные мобильные приложения.