Останавливает ГАИчник водителя и говорит:
- Вы превысили скорость, заплатите штраф.
- Как? (говорит водитель) Я же ехал 5км. в час.
- Не важно вы все равно должны заплатить штраф, а то я буду предираться. Просто у меня плохое настроение, а вы заплатите и оно у меня поднимется.
Водитель говорит:
- А давайте я Вас рассмешу и вы меня не будете штрафовать.
- Ну попробуй (говорит ГАИчник)
- Знаете, как в Китае решают проблему многодетности?
- Не-а
- Они заводят всех их мужиков в зал, раздевают.., ложат на пол, а по потолку показывают порнуху. Когда у всех мужиков вст@ет выходит косарь и начинает косить........
Мент заливается смехом, а мужик потихоньку уезжает.
На следующем перекрестке ГАИчник догоняет мужика и говорит:
- Шутки шутками, а штраф все
еще анекдот!