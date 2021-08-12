12.08.2021

2021-08-12 14:05:04

Смотрите Вести в 14.30: Когда ковид пойдет на спад

Скоро в эфире!



Эпидобстановка: итоги.



- Выписанных пациентов больше, чем поступивших в больницы. Можно ли говорить о снижении роста заболеваемости в регионе?



Средневековый житель.



- Редкая находка для археологов под Суздалем. Кто он, загадочный гнездиловский всадник?



Голос Ренессанса.



- Песни эпохи Возрождения из процветающей Франции и Испании -на старинных инструментах. О чем пели в 16 веке и о чем сегодня?