Во Владимирской области выявили 83 случая заражения коронавирусом за сутки на 11 августа. Днем ранее было 78. В больницу госпитализировали 21 человека, накануне с тяжелой формой заболевания в

Во Владимирской области выявили 83 случая заражения коронавирусом за сутки на 11 августа. Днем ранее было 78. В больницу госпитализировали 21 человека, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 13 человек. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 153 547. В лидерах по заражениям Владимир с 19 заболевшими за сутки. На