Администрация города Суздаля предупреждает об ограничении движения в городе. Напомним, сегодня (12...

Администрация города Суздаля предупреждает об ограничении движения в городе.Напомним, сегодня (12 августа 2023 года) в Суздале состоится День города. Для проведения праздничных мероприятий будет ограничено движение автомобильного транспорта.Где и в какое время?с 06:00 до 22:30 по улице Ленина (от перекрёстка улицы Ленина с улицей Нетёка до перекрёстка улицы Ленина с улицей Виноградова):с 06:00 до 22:30 по улице Васильевская (от перекрёстка улицы Васильевская с улицей Ленина до перекрёстка улицы Васильевская с улицей Садовая);с 06:00 до 22:30 по улице Старая (кроме служебного транспорта предприятий и организаций и жителей, проживающих на улице);с 06:00 до 22:30 будет закрыто движение для транспорта по улице Теремки (исключение - автотранспорт местных жителей).По улице Нетёка с 06:00 часов до 22:30 часов движение будет односторонним в сторону улицы Садовая.Объехать данные участки можно будет, как сообщает администрация Суздаля, по «западному» и «восточному объезду» города, а далее по улицам - Гоголя, Всполье, Садовая, Калинина, Энгельса, Гастева, Стромынка, Толстого, Молодёжная и Пушкарская.На заметку!12 августа на улицах Суздаля будут установлены металлодетекторы. К месту проведения праздника можно будет пройти только через них.Фото: pxfuel.com