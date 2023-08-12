Администрация города Суздаля предупреждает об ограничении движения в городе.
Напомним, сегодня (12...
Администрация города Суздаля предупреждает об ограничении движения в городе.
Напомним, сегодня (12 августа 2023 года) в Суздале состоится День города. Для проведения праздничных мероприятий будет ограничено движение автомобильного транспорта.
Где и в какое время?
с 06:00 до 22:30 по улице Ленина (от перекрёстка улицы Ленина с улицей Нетёка до перекрёстка улицы Ленина с улицей Виноградова):
с 06:00 до 22:30 по улице Васильевская (от перекрёстка улицы Васильевская с улицей Ленина до перекрёстка улицы Васильевская с улицей Садовая);
с 06:00 до 22:30 по улице Старая (кроме служебного транспорта предприятий и организаций и жителей, проживающих на улице);
с 06:00 до 22:30 будет закрыто движение для транспорта по улице Теремки (исключение - автотранспорт местных жителей).
По улице Нетёка с 06:00 часов до 22:30 часов движение будет односторонним в сторону улицы Садовая.
Объехать данные участки можно будет, как сообщает администрация Суздаля, по «западному» и «восточному объезду» города, а далее по улицам - Гоголя, Всполье, Садовая, Калинина, Энгельса, Гастева, Стромынка, Толстого, Молодёжная и Пушкарская.
На заметку!
12 августа на улицах Суздаля будут установлены металлодетекторы. К месту проведения праздника можно будет пройти только через них.
Фото: pxfuel.com