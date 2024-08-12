Документ был подписан мэрами городов Евгением Моисеевым и Алисой Бирюковой.

Кисловодск и Суздаль подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан мэрами городов Евгением Моисеевым и Алисой Бирюковой. В рамках соглашения планируется налаживание, сохранение и расширение двусторонних хозяйственных, социально-экономических и культурных связей, а также создание благоприятных условий для развития взаимовыгодных отношений.Как отметил мэр Кисловодска Евгений Моисеев, в качестве подарка на юбилей Суздалю было подготовлено деревянное панно с символами обоих городов и изображением рукопожатия, что символизирует объединение сердец наших жителей в день 1000-летия Суздаля.