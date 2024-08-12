ИП Кириллова не успела завершить работы в установленный срок – до 31 июля.

В этом году в Коврове реализуется третий и завершающий этап благоустройства сквера на Комсомольской. В результате проведенных аукционов были заключены муниципальные контракты с ИП Кирилловой и ООО «Антей». Об этом рассказали в местных СМИ.Как указано в концепции благоустройства, планируется провести санитарную обрезку и вырубку старых деревьев и кустарников. Согласно проекту, в сквере будет уложена тротуарная плитка, установлено резиновое покрытие для детских и спортивных площадок, а также размещены скамейки, урны, фонари, системы видеонаблюдения, ограждения, сухой ручей и световая фигура.Срок выполнения контракта с ООО «Антей» на установку видеонаблюдения, малых архитектурных форм и озеленение составляет до 1 октября. Однако ИП Кириллова не успела завершить работы в установленный срок – до 31 июля.