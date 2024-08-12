Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Роман Егоров провёл урок для воспитанников детсада №8 Гороховца.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Роман Егоров провёл урок для воспитанников детсада №8 Гороховца. Об этом сообщила ГУ МЧС России по Владимирской области.Сотрудник рассказал ребятишкам о правилах пожарной безопасности и на примерах объяснил, как детская шалость с огнём может привести к пожару. Также спасатель задал дошколятам вопросы по теме урока.«К большой гордости воспитателей, дети показали высокие знания, ответив без особого затруднения на все вопросы», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.