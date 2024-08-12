Сегодня, в первый день недели, температура будет особенно низкой — днем она не превысит +17 градусов.

В нашем регионе ожидаются не только дожди, но и похолодание до +10 градусов. Подобные аномалии в августе не наблюдались уже десятилетиями. Сегодня, в первый день недели, температура будет тоже низкой — днем она не превысит +17 градусов.В течение всей недели до конца выходных погода останется дождливой. Лишь в среду жители Владимира смогут немного отдохнуть от сырости, так как в этот день температура немного повысится.