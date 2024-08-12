Светлана Светличная решила пустить все на волю судьбы.

Светлана Светличная решила пустить все на волю судьбы.Недавно до публики дошло печальное известие – Светлана Светличная оказалась больна онкологией. У актрисы обнаружена опухоль в голове. Она уже сдала анализы, которые показали признаки злокачественного течения болезни.84-летняя звезда неоднократно жаловалась на боли в голове, горле и ушах.В последнее время у нее сильно ухудшилось зрение, появилась слабость. Однако Светлана Светличная заявила врачам, что не будет лечиться. Она опасается, что после операции ее самочувствие может резко ухудшиться. Медики будут поддерживать ее лекарственной терапией.Напомним, недавно сообщалось, что причиной болезни Альцгеймера у Светличной могла стать опухоль головного мозга. Кроме того, ранее сообщалось, что у актрисы случился инфаркт. Но ее сын эту информацию не подтвердил.Проблемы со здоровьем у артистки начались примерно 3 года назад. Тогда она якобы пропала, а потом у нее диагностировали деменцию. У Светличной есть проблемы с давлением, суставами, а недавно было обнаружено новообразование в районе челюсти. Врачи сразу же взяли все необходимые анализы.Кроме того, немного ранее, находясь на лечение в стационаре, актриса заболела пневмонией. Она пожаловалась на боль в груди, после чего ей был сделан рентген, который подтвердил диагноз.К слову, кинозвезду подозревали в романе с певцом Прохором Шаляпиным. Сам исполнитель рассказывал СМИ, что Светлана утонченная натура и очень ранимая женщина.