Евгений Попков, спортсмен из Владимирской области, успешно выступил на чемпионате мира по спорту слепых, проходившем в Турции. Он завоевал две серебряные медали в дисциплинах пауэрлифтинга.

Евгений Попков, спортсмен из Владимирской области, успешно выступил на чемпионате мира по спорту слепых, проходившем в Турции. Он завоевал две серебряные медали в дисциплинах пауэрлифтинга. Об этом поделились в облправительстве. Соревнования проходили в городе Мерсин, где Евгений Попков занял второе место в жиме лёжа и в троеборье. Всего в составе российской сборной на чемпионате выступали