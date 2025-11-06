В Международном детском центре «Артек» подвели итоги всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 8-10 классов. В число победителей вошли 11 представителей Владимирской области.

В Международном детском центре «Артек» подвели итоги всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 8-10 классов. В число победителей вошли 11 представителей Владимирской области. Четыре школьника стали обладателями грантов в 1 миллион рублей. Арина Ишевских (абсолютный победитель в направлении «Делай добро»), Елизавета Бушинская и Ксения Горелова из Коврова, а также Оксана Гордова из Александровского округа получили