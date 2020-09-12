Полицейские в игровой форме рассказали ребятам об основных правилах безопасного поведения на дороге.

В рамках проведения пропагандистско-воспитательных мероприятий «Внимание, дети! Безопасная дорога», а также в целях воспитания и обучения несовершеннолетних пешеходов быть грамотными участниками дорожного движения сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» побывали в гостях у воспитанников детского сада №3 в городе Курлово Гусь-Хрустального района и провели с ними увлекательную беседу.Полицейские в игровой форме рассказали ребятам об основных правилах безопасного поведения на дороге. Стражи порядка напомнили дошколятам о недопустимости игр около проезжей части, необходимости крепко держать за руку взрослого при переходе дороги, важности перехода проезжей части только в установленных местах и обозначение сигналов светофора. Кроме того, инспекторы рассказали о важности использования световозвращающих элементов.Ребята получили массу впечатлений от встречи и, прощаясь, поблагодарили правоохранителей за познавательное мероприятие.