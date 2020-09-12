Осень - совсем нескучная пора. Это идеальное время для смены имиджа и преображения.

Осень - совсем нескучная пора. Это идеальное время для смены имиджа и преображения. Может и нам пора что-то в себе изменить? Так что не теряем время зря. Идем вместе с профессионалом тестировать на себе новую косметику. А для этого пройдем через магазин "Милая леди". Помада, карандаш, тушь для ресниц. Девушки знают, как сложно подобрать подходящую и качественную косметику для идеального макияжа. Хорошего качества и по доступным ценам. В магазине "Милая леди" можно подобрать парфюмерию, аксессуары и косметику на любой вкус и кошелек.Сергей Голев, управляющий сети магазинов "Милая Леди":- Ассортимент у нас насчитывает более 13 тысяч наименований. Это не только не неизвестные бренды, но и известные на весь мир, которые представлены не только в федеральных магазинах, но как эксклюзив и у нас. Ассортимент начиная от ухода за волосами , заканчивая кончиками пальцев на ногах.Уход за кожей лица и тела. От российских и зарубежных производителей. Широкий выбор популярной корейской косметики. В магазине можно подобрать и средства для волос. Маски, шампуни, бальзамы для ломких, сухих, окрашенных или натуральных волос. Нельзя забывать и про парфюм. Например, известные духи от марки "Монталь" подойдут как девушкам, так и мужчинам, и что самое важное, по очень выгодным ценам. Главной особенностью этих духов является необыкновенная стойкость и яркие запоминающиеся нотки.Сергей Голев, управляющий сети магазинов "Милая Леди":- Ланвин э клад, любимый всеми девушками. Представлен Модерн принцесс, Роман ту Роуз, Мери ми. Очень много вариантов Ланвин. Дольчи и Гобано все серии представлены в полном ассортименте. Как всегда всеми любимы аромат Дольчи и Гоьбано Императрица. И конечно мужские ароматы.В "Милой Леди" есть уникальные предложения. Магазин - официальный дистрибьютор новой российской косметики "Элеан раша". По качеству, оформлению и разнообразию российский бренд может конкурировать с мировыми лидерами.Екатерина Таманова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".