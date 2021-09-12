Авария с пострадавшим произошла вечером 11 сентября. По данным МЧС области, около деревни Шухурдино Камешковского района разбилась легковушка. Автомобиль вылетел с трассы в кювет и врезался

Авария с пострадавшим произошла вечером 11 сентября. По данным МЧС области, около деревни Шухурдино Камешковского района разбилась легковушка. Автомобиль вылетел с трассы в кювет и врезался в дерево. В аварии пострадал 1 человек, сообщают в тревожном ведомстве. Пострадавшего сотрудники МЧС деблокировали из искореженного авто при помощи специальных инструментов. Ликвидировали последствия аварии 10 человек.