Фигуранты – руководители субподрядной организации, которая должна была построить пешеходный переход через железную дорогу на перегоне Тереховицы-Новки. Как сообщили в ФСБ,

Фигуранты – руководители субподрядной организации, которая должна была построить пешеходный переход через железную дорогу на перегоне Тереховицы-Новки. Как сообщили в ФСБ, подозреваемые пытались передать сотруднику ОАО «РЖД» взятку – 300 тысяч рублей. По версии следствия, в 2022 году АО «РЖДстрой» заключило договор с коммерческой организацией ООО «Проект № 7» на строительство этого перехода. Дальше подрядчик нанял