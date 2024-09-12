«Ситуация стабилизировалась, поставки хлеба налажены», – доложил мэр Дмитрий Наумов в соцсетях. Напомним, на прошлой неделе владимирцы жаловались на отсутствие важного мучного продукта

«Ситуация стабилизировалась, поставки хлеба налажены», – доложил мэр Дмитрий Наумов в соцсетях. Напомним, на прошлой неделе владимирцы жаловались на отсутствие важного мучного продукта на полках магазинов. Вопросы о пустых прилавках жители города стали присылать мэру в личные сообщения. Тогда Дмитрий Наумов поручил разобраться в проблеме своему заместителю Илье Букалову. Выяснилось, что в производстве хлеба сбоев