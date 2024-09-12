Мэрия Владимира напоминила подрядчикам о соблюдения сроков при ремонте и строительстве городских школ.

Мэрия Владимира напоминила подрядчикам о соблюдения сроков при ремонте и строительстве городских школ. Ход работ проверила комиссия.В музыкальной школе №1 имени Танеева пррдоолжается ремонт фасада, утепление крыши и восстановление входной группы. Рабочим необходимо установить новые двери, обновить водоснабжение и тепловой узел, заменить окна. Работы обойдутся в 51,1 миллион рублей. Школа не проводила ремонта с самого открытия. Учреждение начало работать в 1982 году. Отметим, что в школе №26 идут аналогичные работы.Кроме этого, продолжается строительство новой школы на 1100 мест в Веризино. На объекте работает 115 человек и 16 единиц техники. Рабочие завершают устройство фасадов, прокладку труб отопления, водоснабжения и канализации, а также остекление. Планируется сдать школу в 2025 году. Напомним, ранее мы писали, что