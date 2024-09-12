Сюжет расскажет о жестокой междоусобной борьбе князей из рода Рюриковичей.

Во Владимирской области прошли съемки многосерийной исторической драмы «Князь Андрей». Художники сериала воссоздали древнерусскую пристань возле храма Покрова на Нерли. Информация появилась на сайтах онлайн-кинотеатров.Десятки жителей области приняли участие в съемках, исполняя роли дружинников князя, монахов, купцов и горожан. Сюжет расскажет о жестокой междоусобной борьбе князей из рода Рюриковичей. Режиссер картины Давид Ткебучаев. В ролях Александр Голубев, Александр Астюгов, Аглая Шиловская и другие.Создатели картины уделили внимание деталям времени, воссоздав сотни предметов древнерусского быта. Сериал «Князь Андрей» будет доступен на онлайн-платформах Кинопоиска и «Смотрим», а также в эфире канала «Россия». Следующий этап съемок пройдет в Москве, где будет воссоздан древний город-крепость Боголюбов.