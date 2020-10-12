Осенне-весенний период и события, сопряжённые с эпидемиологической ситуацией, могут обострять ментальные отклонения психически нездоровых граждан.
Уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычев в связи с пропажей уже второго ребенка в регионе обратился к родителям несовершеннолетних с просьбой
усилить внимание за своими детьми.
Уважаемые жители Владимирской области! Дорогие родители несовершеннолетних детей!
Поводом к моему обращению стал факт пропажи уже второго ребёнка на территории нашего региона.
Прошу усилить внимание за детьми и, по возможности, провожать и встречать ваших деток из школы и в школу.
Осенне-весенний период и события, сопряжённые с эпидемиологической ситуацией, могут обострять ментальные отклонения психически нездоровых граждан.
Причин бед много: незнание правил поведения, несоблюдение мер безопасности, неосторожность, недостаточный контроль со стороны нас, взрослых, но результат один - серьезная угроза для жизни и здоровья наших детей.
Прошу всех родителей проанализировать и понять наиболее значимые для вашего ребенка угрозы и опасности.
Призываю вас заботиться о безопасности своих детей, придерживаться правил безопасного поведения в быту, в общественных местах.
Не оставляйте малолетних детей без присмотра ни на минуту! Воспитывайте у детей культуру безопасного поведения.
Призываю вас к бдительности, к объединению в решении возникающих вопросов с целью сохранения жизни и здоровья наших любимых детей.