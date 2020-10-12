Огонь заметили поздно, два дома сгорели. Первый трагический случай произошел в деревне Старая Слобода. Жильцы спали. О пожаре сообщили соседи, когда уже сами заметили возгорание. К приезда
<a href="https://33live.ru/novosti/12-10-2020-pozdno-zametili-ogon-v-oblasti-sgorelo-2-doma-1-chelovek-pogib.html" target="_blank">Поздно заметили огонь. В области сгорело 2 дома, 1 человек погиб</a> - Огонь заметили поздно, два дома сгорели. Первый трагический случай произошел в деревне Старая Слобода. Жильцы спали. О пожаре сообщили соседи, когда уже сами заметили возгорание. К приезда
[url=https://33live.ru/novosti/12-10-2020-pozdno-zametili-ogon-v-oblasti-sgorelo-2-doma-1-chelovek-pogib.html]Поздно заметили огонь. В области сгорело 2 дома, 1 человек погиб[/url] - Огонь заметили поздно, два дома сгорели. Первый трагический случай произошел в деревне Старая Слобода. Жильцы спали. О пожаре сообщили соседи, когда уже сами заметили возгорание. К приезда