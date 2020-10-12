Огонь заметили поздно, два дома сгорели. Первый трагический случай произошел в деревне Старая Слобода. Жильцы спали. О пожаре сообщили соседи, когда уже сами заметили возгорание. К приезда

Огонь заметили поздно, два дома сгорели. Первый трагический случай произошел в деревне Старая Слобода. Жильцы спали. О пожаре сообщили соседи, когда уже сами заметили возгорание. К приезда пожарных огонь распространился на площади 90 квадратных метров. Горела кровля дома и бани. Пламя могло перекинуться на соседний жилой дом. Но его удалось отстоять. На месте обнаружена погибшая.